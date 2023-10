Stand: 01.10.2023 06:55 Uhr Graal-Müritz: Elfjähriger vor Ertrinken gerettet

Am Sonnabend haben Rettungsschwimmer einen elfjährigen Jungen in der Ostsee vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock) gerettet. Der Schüler aus Sachsen war bei Badeverbot Schwimmen gegangen und an den Buhnen in Not geraten. Die Retter hatten den allein badenden Jungen gesehen, der bei roter Flagge etwa 80 Meter vom Ufer aus im Wasser war. Das Kind erlitt durch die scharfen Kanten der Muschel an den Holzpfählen Schnittwunden an den Beinen, musste aber nicht in eine Klinik. "Es ist sehr leichtsinnig, bei Windstärke fünf aus Westen ins Wasser zu gehen", sagte André Rieckhoff, Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Vor Graal-Müritz mussten in diesem Sommer bereits mehrfach Kinder und Erwachsene aus gefährlichen Situationen gerettet werden, vor allem an Buhnen, wo sich besonders tückische Strömungen bilden.