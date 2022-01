Stand: 21.01.2022 18:59 Uhr Graal-Müritz: Diskussion um Tempo-30-Zone

In Graal-Müritz soll die Tempo-30-Zone auf der Ortsdurchfahrt erweitert werden. Nachdem der zuständige Landkreis die Anträge der Gemeinde mehrfach abgelehnt hat, sammeln Gemeindevertreter und Bürgerinnen nun Unterschriften. Die Graal-Müritzer versprechen sich mehr Sicherheit von niedrigeren Höchstgeschwindigkeiten - vor einer Kita und in einer Kurve. Der Leiter des Straßenverkehrsamts des Landkreises Rostock, Schröder, sagte, dass seine Behörde die Ausweitung der Tempo-30-Bereiche in Graal-Müritz nun erneut prüfen will. | 21.01.2022 19:00

