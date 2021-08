Stand: 01.08.2021 19:14 Uhr Graal-Müritz: 54-jährige Urlauberin aus Ostsee gerettet

Eine 54 Jahre alte Urlauberin aus Niedersachsen musste am Samstagabend in Graal-Müritz aus der Ostsee gerettet werden. Da die Frau bei stürmischem Wetter und das Badeverbot ignorierend schwimmen gegangen war, gelang es ihr wegen der starken Strömung nicht mehr an Land zurückzukehren. Nur durch Zufall befanden sich Rettungsschwimmer vor Ort, die die Frau entkräftet und unterkühlt bergen konnten. Sie wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Die DLRG-Retter hatten eigentlich schon Feierabend und waren nur am Strand, weil sie eine Übung hatten. | 01.08.2021 19:12