Google: Das sind die häufigsten MV-Themen in der Suchmaschine Stand: 20.03.2025 14:06 Uhr Nach diesen MV-Themen suchen Google-Nutzer oft. Ein Überblick über häufige Suchanfragen zum Thema Mecklenburg-Vorpommern - und alle wesentlichen Antworten.

Mecklenburg-Vorpommern ist eines der 16 Bundesländer Deutschlands. Die Suchmaschine Google schlägt von sich aus ja schon vor, zu welchen Themen sie besonders oft befragt wird. Sobald man im Suchfeld "Mecklenburg-Vorpommern" eingibt, listet Google weitere Ergänzungen auf:

Mecklenburg-Vorpommern Ferien

Mecklenburg-Vorpommern Hauptstadt

Mecklenburg-Vorpommern Ticket

Mecklenburg-Vorpommern Karte

Mecklenburg-Vorpommern Abkürzung

Mecklenburg-Vorpommern Regierung

Mecklenburg-Vorpommern Ferien 2025

Mecklenburg-Vorpommern Wappen

Mecklenburg-Vorpommern Städte

Ferien 2025 beziehungsweise Schulferien 2025 gehören ohnehin zu den häufig gesuchten Themen bei Suchmaschinen. Ferien und vor allem Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern spielen dabei noch eine besondere Rolle. In Mecklenburg-Vorpommern sind laut Ferienkalender 2025 Sommerferien vom Montag, 28. Juli 2025 bis Sonnabend, 6. September 2025 an den allgemeinbildenden Schulen. An den beruflichen Schulen in MV sind vom 14. Juli 2025 bis 30. August 2025 Sommerferien. Alle Ferientermine für die Osterferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien 2025 in Mecklenburg-Vorpommern stehen übersichtlich in diesem Artikel.

Die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern ist Schwerin. Die Stadt ist seit 2024 Unesco-Weltkuturerbe. Schwerin hat gut 99.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie gilt damit als kleinste Landeshauptstadt aller 16 deutschen Bundesländer. Bei Google-Suchen taucht dabei zuweilen die Frage auf "Ist Rostock die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern?" Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat über 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner, ist die größte Stadt des Landes - sie ist aber nicht Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern.

Das Ticket für Mecklenburg und Vorpommern ist eine Fahrkarten-Art für Regionalzüge in Mecklenburg-Vorpommern. Das MV Ticket gibt es für eine bis fünf Personen. Das Mecklenburg-Vorpommern-Ticket ist ein Tagesticket, es gilt montags bis donnerstags von 9 Uhr an bis 3 Uhr früh am nächsten Tag. Freitags bis sonntags, an gesetzlichen Feiertagen und am 24. Dezember und am 31. Dezember gilt es schon ab 0 Uhr. Mit dem MV Ticket kann man S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Züge in Mecklenburg-Vorpommern nutzen. Das MV-Ticket gilt auch in den Tarifzonen A und B des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV).

Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist eine beliebte Urlaubs- und Ferienregion. Vor allem die Bereiche der Mecklenburgischen Ostseeküste, auf den Ostseeinseln Rügen und Hiddensee, in derMecklenburgischen Seenplatte und die Welterbestädte Schwerin und Wismar in Mecklenburg und Greifswald und Stralsund Vorpommern sind stark besuchte Urlaubsorte. Unsere Karte von Mecklenburg-Vorpommern führt Sie zu den Ausflugstipps in MV.

Mecklenburg-Vorpommern, der Landesname besteht aus 22 Zeichen. Ganz schön lang. Im Land selbst sind zwei bis drei Abkürzungen geläufig. Während sich viele Einwohner entweder dem Landesteil Mecklenburg oder dem Landesteil Vorpommern zuordnen, verwenden Sie als Kurzform für den Namen ihres Bundeslandes entweder MV beziehungsweise M-V oder Meck-Pomm beziehungsweise Meckpomm. Manchmal ist auch von MVP die Rede.

Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist Manuela Schwesig (SPD). Sie hat dieses Amt seit 4. Juli 2017 inne, am 15. November hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin sie erneut zur Regierungschefin gewählt. Schwesig führt eine Regierungskoalition aus SPD und Linkspartei.

Für Mecklenburg-Vorpommern ist es die achte Wahlperiode. Sie dauert von 2021 bis 2026. Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung besteht derzeit aus acht Ministerien und der Staatskanzlei. Die Staatskanzlei ist der Amtssitz der Ministerpräsidentin.

Das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern leitet Simone Oldenburg (die Linke). Oldenburg ist auch stellvertretende Ministerpräsidentin.

Christian Pegel (SPD) ist Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung in MV.

Das Ministierum für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz führt Jacqueline Bernhardt (die Linke).

Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern ist Heiko Geue (SPD).

Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern ist Wolfgang Blank (parteilos).

Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern ist Till Backhaus (SPD).

Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten ist Bettina Martin (SPD).

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport in MV leitet Stefanie Drese (SPD).

Diese Suchanfrage ähnelt sehr der Suche nach Ferien allgemein in MV. Dabei spielt aber auch die Frage nach Brückentagen 2025 in Mecklenburg-Vorpommern eine Rolle. Rund um diese Tage ist es möglich, mit vergleichsweise wenig Urlaubstagen mehrere Tage frei zu haben:



Karfreitag (Freitag, 18. April)

Ostermontag (Montag, 21. April)

Tag der Arbeit (Donnerstag, 1. Mai)

Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 29. Mai)

Pfingstmontag (Montag, 9. Juni)

Tag der Deutschen Einheit (Freitag, 3. Oktober)

Reformationstag, (Freitag, 31. Oktober, in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlicher Feiertag)

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwei Wappen: Ein Großes und eine Kleines Landeswappen. Das bedeutet das Landeswappen von Mecklenburg-Vorpommern: Das Große Landeswappen ist ein viergeteiltes Schild. Zwei Stierköpfe stehen für die einstigenGroßherzogtümer Meckenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz. Der rote Greif auf silbernem Grund oben repräsentiert den Landesteil Vorpommern. Der rote Brandenburger-Adler verdeutlicht die Verbindung zwischen Pommern und Brandenburg. Dieses Große Landeswappen verwenden Landtag und oberste Landesbehörden, also die Landesregierung.

Das Kleine Landeswappen von Mecklenburg-Vorpommern zeigt einerseits den Mecklenburger Stierkopf und den roten pommerschen Greif. Alle nachgeordneten Behörden des Landes führen dieses Wappen, zum Beispiel ist es auf den Uniformen von Polizisten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. Übrigens: Wappen werden immer aus der Sicht ihres Trägers und nicht aus Sicht der Betrachters beschrieben. Das bedeutet am Beispiel des kleinen Landeswappens: Der Stierkopf hängt rechts auf dem Schild (aus der Sicht eines Trägers, der sich ja hinter dem Wappen befindet).

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 84 Orte, die Städte sind. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern ist Rostock. Die Hanse- und Universitätsstadt hat gut 211.000 Einwohner. Rostock ist auch flächenmäßig die größte Stadt in MV: Rostock ist 181 Quadratkilometer groß. Die zweitgrößte Stadt nach Einwohnern ist die Landeshauptstadt Schwerin mit etwas über 99.000 Menschen. Es folgen Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald), Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen), Wismar (Landkreis Nordwest-Mecklenburg), Güstrow (Landkreis Rostock), Waren und Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

