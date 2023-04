Stand: 03.04.2023 13:05 Uhr Goldenstädt: Vier Verletzte bei Unfall südlich von Schwerin

Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Landesstraße 72 bei Goldenstädt (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Montagmorgen an einer Straßenkreuzung ein Auto und ein Kleintransporter zusammengeprallt. Grund sei vermutlich die Missachtung der Vorfahrt gewesen. Die Autofahrerin erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen des anderen Fahrzeuges seien leicht verletzt worden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 25.000 Euro. Die L72 wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

