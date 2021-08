Stand: 25.08.2021 13:24 Uhr Goldberger See: Jungaale ausgesetzt

Tausende kleine Aale sind am Mittwoch in den Goldberger See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesetzt worden. Damit will der Landesanglerverband diese gefährdete Tierart unterstützen. Weitere Tiere wurden im Neuhofer See im Kreis Nordwestmecklenburg ausgesetzt. Alle Jungaale zusammen wogen 117 Kilogramm. Sie tummeln sich jetzt entlang der Ufer und im Schilf. | 25.08.2021 13:24