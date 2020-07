Stand: 29.07.2020 11:13 Uhr - NDR 1 Radio MV

Goldberg: Sanierungen am Naturmuseum fast abgeschlossen

In Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind die Arbeiten am Naturmuseum so gut wie abgeschlossen. Rund 30.000 Exponate umfasst die Sammlung, beispielsweise Flinten aus dem 17. Jahrhundert, mittelalterliche Krüge und Malereien. Mehr als drei Millionen Euro haben die Sanierung des Hauses sowie ein neues Ausstellungskonzept gekostet. Seit fünf Jahren ist das Museum wegen Mängeln an Statik und Dämmung geschlossen. Am 8. August wird der untere Bereich des Museums für Besucher geöffnet. Im kommenden Frühjahr soll dann auch das Obergeschoss fertig sein. | 29.07.2020 11:13