Stand: 05.12.2023 14:17 Uhr Goldberg: Einbrecher stehlen Elektronik im Wert von 170.000 Euro

In einem Solarpark in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind hochwertige Elektrogeräte im Gesamtwert von rund 170.000 Euro gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei demontierten die unbekannten Täter insgesamt 54 Wechselrichter. Um auf das Grundstück zu gelangen, hatten die Einbrecher einen Zaun beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat in der Nacht auf den 30. November beobachtet haben könnten.

