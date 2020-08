Stand: 14.08.2020 13:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Goldberg: 10.000 neue Jung-Aale im See

Im Goldberger See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) tummeln sich seit Freitagmorgen rund 10.000 Jungaale. Der Landesanglerverband und der Energieversorger Wemag haben die Aale in den See gesetzt, um den stark gefährdeten Fisch zu födern. Der Goldberger See eignet sich als Lebensraum für Aale besonders gut: Er ist groß und im gut ausgeprägten Schilfbereich können sich die Jungtiere vor möglichen Räubern verstecken. | 14.08.2020 13:47