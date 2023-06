Göldenitz: Große Fortschritte bei Bekämpfung des Moorbrands Stand: 11.06.2023 08:29 Uhr Südlich von Rostock kämpfen die Einsatzkräfte nun schon den sechsten Tag in Folge gegen den Wald- und Torfmoorbrand. Der zuständige Kreisbrandmeister sieht aber große Fortschritte bei den Löscharbeiten.

Der Qualm rund um Göldenitz ist deutlich weniger geworden. "Die Kreisregner leisten gute Arbeit. Wir sind einen ordentlichen Schritt vorangekommen. Der Ring um das Brandgebiet wird immer enger", sagte Kreisbrandmeister Mayk Tessin heute Morgen dem NDR. Inzwischen konnten demnach schon einige der Kreisregner entfernt werden. Wie große Rasensprenger versprühen die Geräte 100 Liter pro Minute. So ist es den Einsatzkräften gelungen, das Brandgebiet stetig zu verkleinern.

Suche nach Glutnestern per Hubschrauber

Die Nachtschicht mit 20 Einsatzkräften ist jetzt von der Frühschicht mit 50 Helfern abgelöst worden. Gegen 10.30 Uhr wird erneut der Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera das Areal kontrollieren, um Glutnester aufzuspüren. Angesichts der bisherigen Löscherfolge und Waldbränden andernorts, glaubt Tessin nicht, dass der Löschhubschrauber der Bundeswehr bei Göldenitz noch einmal zum Einsatz kommt.

Glutnester in der Tiefe - Fläche wird durchtränkt

Bis in welche Tiefe sich Glutnester unter der Erdoberfläche befinden, ist derzeit nicht klar. Experten vermuten, dass der Boden bis zu zwei Metern tief ausgetrocknet ist. Zwar ist es gelungen, die Gefahr einer erneuten Ausbreitung an der Oberfläche zunächst zu stoppen- unterirdisch kann sich das Feuer unter bestimmten Bedingungen aber erneut ausbreiten, so Kreiswehrführer Tessin. Dem wollen die Feuerwehrleute vorbeugen- in dem die gefährdete Fläche praktisch unter Wasser gesetzt wird. Am Sonnabend wurde mit sechs Tankwagen Wasser an die Brandstelle gebracht, um den hohen Bedarf zu decken: Pro Minute wurden etwa 3.000 Liter auf die glühenden Flächen ausgebracht. Löschhubschrauber der Bundeswehr waren zuletzt am Freitag im Einsatz. Seitdem setzt die Feuerwehr vor allem auf die Kreisregner - der Ring aus diesen Löschgeräten um den Brand wird stetig enger.

