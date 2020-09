Stand: 25.09.2020 06:33 Uhr - NDR 1 Radio MV

Göhren: Urlauber von eigenem Wohnmobil überrollt

Ein 57-jähriger Urlauber ist am Donnerstagabend in Göhren (Landkreis Vorpommern-Rügen) von seinem Wohnwagen überrollt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann aus Sachsen-Anhalt mit seinem Wohnmobil auf das Gelände eines Feriencamps fahren. An der Schranke verließ er sein Fahrzeug, hatte aber die Bremse nicht richtig angezogen. Da das Gelände vor Ort recht abschüssig ist, rollte das Wohnmobil dann rückwärts. Als der Mann versuchte, die Handbremse noch anzuziehen, rutschte er unter das Fahrzeug. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er ins Klinikum nach Greifswald geflogen, erlag dort aber seinen tödlichen Verletzungen. | 25.09.2020 06:35