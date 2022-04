Stand: 12.04.2022 09:49 Uhr Göhren: Trinkwasserversorgung bis Nachmittag unterbrochen

In Göhren ist die Trinkwasserversorgung bis zum Nachmittag unterbrochen. Nach Angaben des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen werden bis voraussichtlich 13 Uhr dringende Arbeiten an der Wasserleitung durchgeführt. Anwohner werden gebeten, Geräte, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, nicht zu nutzen. | 12.04.2022 09:49