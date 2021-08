Stand: 05.08.2021 05:56 Uhr Göhren: Lebloser Mann aus der Ostsee geborgen

Am Nordstrand in Göhren (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat es gestern einen Badetoten gegeben. Der 59-Jährige aus Sachsen ging mit seiner Frau zum Schwimmen in die Ostsee. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihr Mann leblos im Wasser trieb. Der Mann wurde aus dem Wasser geborgen, konnte jedoch durch die Rettungskräfte nicht mehr wiederbelebt werden. | 05.08.2021 05:56