Stand: 10.02.2022 06:12 Uhr Göhren-Lebbin: 36-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Ein 36-Jähriger ist in Göhren-Lebbin mit einem nicht zugelassenen Cross-Motorrad gegen einen Baum geprallt. Er wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall sei am Mittwochabend in Untergöhren passiert. Der Mann sei in Richtung Göhren-Lebbin an einer Verkehrsinsel erst links vorbeigefahren - und habe dann sein Motorrad scharf nach rechts über den Bordstein gelenkt. Warum, ist noch unklar. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. | 10.02.2022 06:11

