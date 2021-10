Stand: 29.10.2021 15:40 Uhr Göhren: Bädertag endet mit Gesetzesänderung

In Göhren ist der Deutsche Bädertag zu Ende gegangen. Hauptthema der rund 120 angereisten Mitglieder war unter anderem die Gesetzesänderung zu den ambulanten Vorsorgekuren. Bislang mussten chronisch Kranke ihre ambulante Vorsorgekur selbst bezahlen. Mit der Gesetzesänderung übernehmen die Krankenkassen die Leistungen. Deshalb könnte dies für die rund 200 hochprädikatisierten Heilbäder und Kurorte in Deutschland betriebswirtschaftlich interessant werden, sagte die Geschäftsführerin des Bäderverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Mehr Menschen, auch mit geringem Einkommen, würden nun eine solche Kur beantragen. Die meisten Gäste würden in den drei Wochen der ambulanten Kur zwischen 3.000-5.000 Euro im Ort ausgeben. Dafür erwarten sie eine gute Infrastruktur, wie etwa bei den Therapieangeboten. Angesichts des Fachkräftemangels ist das nicht immer einfach. Der Deutsche Heilbäderverband fordert deshalb eine kostenfreie Ausbildung in den Therapieberufen. | 29.10.2021 15:40