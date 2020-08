Stand: 24.08.2020 06:13 Uhr - NDR 1 Radio MV

Godendorf: Bungalow abgebrannt

In Godendorf zwischen Neustrelitz und Fürstenberg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagabend ein Bungalow abgebrannt. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich laut Polizei niemand in dem Gebäude. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. | 24.08.2020 06:13