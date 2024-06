Stand: 27.06.2024 11:47 Uhr Goalball: Rostocker fahren zur Champions League nach Belgien

Die Frauen- und Männer-Teams des Rostocker Goalball Clubs Hansa (RGC) sind am Donnerstag zur Champions League nach Belgien aufgebrochen. Die Damen starten am Freitag in Blankenberge gegen den griechischen Meister aus Thessaloniki und streben ihre dritte Bronzemedaille an. "Da haben sie uns Männern etwas voraus", sagt Teamchef Reno Tiede. "Wir sind bisher ohne Medaille in der Champions League." Einfach werde es nicht, aber die Männer wollen Gold in Angriff nehmen, so Tiede weiter. Goalball ist eine Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung. Ziel ist es, einen Klingelball in das gegnerische Tor zu werfen. Seit 1976 ist Goalball paralympisch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 27.06.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Paralympics Rostock