Stand: 30.12.2020 06:47 Uhr Gnoien: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein 41-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Gnoien (Landkreis Rostock) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er am späten Dinestagnachmittag bei Dunkelheit plötzlich auf die Straße gegangen, ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Ortsdurchfahrt Gnoien war an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. | 30.12.2020 06:47