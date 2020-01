Stand: 29.01.2020 05:46 Uhr

Gnoien: Erste Küken in "Bio-Brüterei" geschlüpft

In Gnoien (Landkreis Rostock) haben die ersten "Bio-Küken" Mecklenburg-Vorpommerns das Licht der Welt erblickt. Innerhalb weniger Stunden schlüpften rund 21.000 Küken. Die Tiere wurden sofort geimpft und anschließend in nahegelegene Ställe des Unternehmens gebracht. Dort wachsen sie zu Bio-Legehennen heran.

Discounter-Markt wird Bio-Brüterei

Der Erzeuger-Zusammenschluss Fürstenhof hatte für rund zwei Millionen Euro einen leerstehenden Discounter-Markt zur Brüterei umgebaut. Anfang Januar waren die 25.000 Eier in die Brutapparate gelegt worden. Die Betriebe des Erzeugerzusammenschlusses benötigen pro Jahr rund 300.000 weibliche und männliche Küken.

Sämtliche männliche Küken werden aufgezogen

Auch sämtliche männlichen Küken werden aufgezogen. Deren Fleisch wird über das sogenannte Hähnlein-Projekt vermarktet. Anderswo werden männliche Küken nach wie vor unmittelbar nach dem Schlüpfen getötet, da sie für die Eierproduktion nicht in Frage kommen. Eine Praxis, die seit Jahren heftig kritisiert wird.

Eine Million Küken pro Jahr

Kurz bevor die Junghennen in Gnoien mit dem Eierlegen beginnen, sind die Hähnchen gemästet und werden geschlachtet. Da die Mast von Hähnen in Legehennen-Betrieben aufwendiger ist als die von Fleischrassen, wird sie bei Fürstenhof über die teureren Hähnlein-Eier mitfinanziert. Der Vorteil: Kein männliches Küken wird mehr getötet - schon seit Oktober 2018 nicht mehr. Künftig sollen in Gnoien jährlich insgesamt eine Million Küken schlüpfen und auch an andere Halter verkauft werden.

Keine Kükentransporte mehr

Der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof gehört zu den größten Bio-Eierproduzenten bundesweit. Bislang wurden Küken aus den Niederlanden und Niedersachsen importiert. Jetzt bleiben den Tieren die langen Transportwege erspart. Mit dem Bau einer eigenen Bio-Brüterei hat das Unternehmen nunmehr den kompletten Produktionsprozess selbst in der Hand.

