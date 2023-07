Stand: 12.07.2023 19:52 Uhr Gnoien: Einschusslöcher in Gaststätten-Fenster

Auf das Restaurant des Präsidenten des Gaststättenverbandes Dehoga in Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, soll mehrfach geschossen worden sein. Wie die Schweriner Volkszeitung und der Nordkurier berichten, wurden an sechs Fensterscheiben des Betriebes in Gnoien insgesamt 31 Einschusslöcher entdeckt. Schwarz ist auch Bürgermeister von Gnoien. Die Polizei sucht demnach nach Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch etwas Verdächtiges beobachtet haben.

