Glücksfaktor Rostock: Warum Menschen gern in der Hansestadt leben Stand: 20.01.2024 12:00 Uhr Wer in Rostock lebt, ist damit im Schnitt sehr zufrieden, so das Ergebnis einer Umfrage der EU-Kommission. Demnach hat Rostock in Sachen Lebenszufriedenheit Platz 8 von 83 befragten Städten in Europa belegt. Womit punktet die Hansestadt?

von Melanie Jaster

Die Nähe zur Ostsee, gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten, die norddeutsche Mentalität: Das sind einige Antworten, die bei Straßenumfragen immer wieder fallen, wenn es darum geht, weshalb Menschen gerne in Rostock leben. Auch die Größe der Stadt heben viele hervor: Sie sei "nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu anonym", sagt eine Frau bei einer NDR Umfrage im Stadtteil Lütten Klein. Und auch die Studie der Europäischen Kommission belegt: Menschen fühlen sich tendenziell wohler in kleineren oder mittelgroßen Städten. "Sie gelten zu jeder Lebensphase als bessere Orte zum Leben", so die Kommissarin für Regionalpolitik der Europäischen Union, Elisa Ferreira. Dort sei das Sicherheitsgefühl höher, die Städte seien in der Regel sauberer und ruhiger als Großstädte.

Zufriedenheit im Job: Platz 1 für Rostock

Die EU Kommission hat Einwohnerinnen und Einwohner unter anderem nach ihrem Sicherheitsgefühl, der Infrastruktur, den kulturellen Angeboten und Wohnmöglichkeiten in ihrer Stadt befragt. In einigen weiteren Kategorien stach Rostock unter den 83 befragten Städten besonders hervor: Platz 6 gab es für die Familienfreundlichkeit der Stadt, Platz 3 für die Luftqualität und Platz 2 für Angebote für ältere Menschen. Platz 1 erreichte Rostock bei der Frage, wie zufrieden Menschen in ihrem Job sind. "Die Arbeitsmarktsituation hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt", bestätigt auch die Geschäftsführerin der Rostocker Arbeitsagentur, Anke Diettrich. Rostock habe ein sehr breites Angebot in verschiedenen Branchen. Entscheidend für die individuelle Zufriedenheit am Arbeitsplatz sei dann vor allem ein angenehmes Betriebsklima sowie eine gute Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit.

Soziale Spaltung auch Thema in Rostock

Im Gesamtdurchschnitt aller Kategorien belegte Zürich Platz 1 der Umfrage in Sachen Lebenszufriedenheit, gefolgt von Kopenhagen und Groningen. Platz 5 belegte Leipzig. Die Städte Berlin, München, Hamburg, Essen und Dortmund wurden ebenfalls in die Umfrage mit einbezogen, tauchten aber nicht in den Top 10 auf. In allen Städten wurden jeweils 840 Einwohnerinnen und Einwohner befragt. Dass es Rostock auf Platz 8 geschafft hat, freut auch Oberbürgermeistern Eva-Maria Kröger (Linke). Für sie punktet die Hansestadt noch mit etwas ganz anderem: "Zürich ist bestimmt auch schön, aber ich bin mir sicher, dass die Fischbrötchen dort nicht so gut schmecken wie bei uns."

