Stand: 10.04.2023 13:42 Uhr Glowe: Ein Toter nach Brand in Gartenlaube

Bei einem Brand in einer Gartenlaube in Glowe (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Ostersonntag ein 62-jähirger Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei übernachtete er mit seinem 13-jährigen Enkel in der Gartenlaube. Der Junge konnte sich selber in Sicherheit bringen. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Für seinen Opa kam jede Hilfe zu spät. Auch der Hund des 62-Jährigen ist in der Gartenlaube verendet. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Brand in der Küche ausgebrochen. Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist aber noch unklar. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

