Stand: 23.11.2019 09:57 Uhr

"Global Dream"-Mittschiff vor Wismar angekommen

Das riesige Mittelteil eines zukünftigen Kreuzfahrtschiffes ist in der vergangenen Nacht von Rostock-Warnemünde in Richtung Wismar geschleppt worden. Frühmorgens gingen bei diesigem Wetter und ruhiger See vor Poel Lotsen an Bord. Am späten Nachmittag wird das Mittschiff der "Global Dream" in Wismar erwartet. Am dortigen Standort der MV Werften soll das Schiff zusammengefügt und ausgestattet werden. Wenn es fertig gestellt ist, wird es das bislang größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff sein.

Mittschiff der "Global Dream" startet nach Wismar NDR 1 Radio MV - 22.11.2019 20:00 Uhr Autor/in: Andreas Hohn In Warnemünde hieß es am Freitag Abschied nehmen. Das Mittelteil des Kreuzfahrtschiffes "Global Dream" wurde aus dem Dock gezogen. Dann ging es für den Schiffskörper auf die Reise nach Wismar.







Im Schritttempo über die Ostsee

Man liege gut im Zeitplan, teilte die Werft am Samstagmorgen mit. Am Freitag war das Mittschiff in Rostock-Warnemünde erfolgreich ausgedockt worden. Mehrere Schlepper zogen den 200 Meter langen und 57 Meter hohen Stahlkoloss im Schritttempo auf die Ostsee hinaus. Schlepper, Spezialschiffe, Boote der Wasserschutzpolizei und des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Stralsund überwachen und begleiten den Transport. Der sei für alle Beteiligten eine "große Herausforderung" darstelle, wie ein Werftsprecher erklärte.

Wismar: Aussichtsplattform der St.-Georgen-Kirche länger geöffnet

Die Fahrt des Schleppverbands kann über die Seite Marinetraffic.org verfolgt werden. Wegen der Überführung hat am Sonnabend die 35 Meter hohe Aussichtsplattform der St.-Georgen-Kirche in Wismar eine Stunde länger geöffnet. Bis 17 Uhr können Interessierte die Ankunft des Mittschiffs von einem der besten Aussichtspunkte der Hansestadt verfolgen.

Größtes jemals in Deutschland gebautes Schiff

Die "Global Dream" ist das erste Schiff der in Mecklenburg-Vorpommern gebauten "Global Class". Die Kreuzfahrtschiffe werden für den asiatischen Markt gebaut und können bis zu 9.500 Passagiere aufnehmen. Die nach Fertigstellung 342 Meter lange "Global Dream" gilt als größtes jemals in Deutschland gebautes Schiff. Das Flaggschiff der Global-Serie soll die MV Werften 2021 verlassen. Seit dem September wird auf dem Werftgelände in Warnemünde bereits am baugleichen Schwesterschiff der "Global Dream" gearbeitet.

Finanzierungsgarantien gesichert

Erst am Mittwoch hatte der Bund seine endgültige Zusage für die Finanzierungsgarantien für die beiden Kreuzfahrtschiffe gegeben. Der Bund steht für den größten Teil der notwendigen Baukredite mit sogenannten Exportgarantien über 2,6 Milliarden Euro ein. Der Bund begründete seine Entscheidung damit, dass die Werften-Gruppe an ihren Standorten Arbeitsplätze schaffe. Bereits im April hatten Bund und Land Bürgschaften von jeweils 375 Millionen Euro zugesagt.

