Gleich live: Hoffmeister lässt Amthor den Vortritt

In die Führungsdebatte bei der CDU in Mecklenburg-Vorpommern kommt überraschend Bewegung. Die Kandidatin für den Parteivorsitz, Justizministerin Katy Hoffmeister, zieht ihre Bewerbung nach Informationen von NDR 1 Radio MV zurück. Einziger verbliebener Anwärter für den Landesvorsitz wäre damit der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Beide wollen die neueste Entwicklung am frühen Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz in der Parteizentrale in Schwerin erläutern. Wir übertragen an dieser Stelle live gegen 13.30 Uhr im Stream.

Posten seit Januar vakant

Eine Neuwahl an der Spitze der Landes-CDU ist nötig, weil der bisherige Fraktions- und Parteichef Vincent Kokert Ende Januar überraschend seinen Rücktritt ankündigte. Für Beobachter kommt der Verzicht Hoffmeisters nicht überraschend. Ihre Chancen auf den Parteivorsitz galten ohnehin als eher gering. Der 27-jährige Amthor hatte auch in den Vorab-Wahlen in den Kreisvorständen den deutlich größeren Rückhalt und erschien der Basis profilierter.

Landes-CDU muss Führungsfrage klären

Die Frage ist jetzt, wann die Landes-CDU mit einem Parteitag die Nachfolge regelt. Wegen der Corona-Maßnahmen war ein Treffen der Delegierten bisher nicht möglich. Einige Christdemokraten drängen auf eine schnelle Entscheidung, auch um die ungeklärte Führungsfrage zu beenden und damit gegenüber dem Koalitionspartner SPD auch wieder mit starker Stimme aufzutreten. Bisher führt der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg die Partei kommissarisch.

Amthor als Ministerpräsidenten-Kandidat?

Sollte Amthor neuer CDU-Chef im Nordosten werden, müsste er auch die Frage der Spitzenkandidatur für die Landstagswahl 2021 klären. Bisher war das Amt des Landesvorsitzenden nahezu automatisch mit der Ministerpräsidenten-Kandidatur verknüpft. Dem Juristen Amthor werden jedoch eher bundespolitische Ambitionen nachgesagt. Landespolitisch ist Amthor eher zurückhaltend. Mit der aktuellen Wahlumfrage im Auftrag des NDR sollen die neuesten Entwicklungen in der Union nicht zusammenhängen, versichern Parteikreise.

