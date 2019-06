Stand: 29.06.2019 19:25 Uhr

Jetzt live: Michael Schulte in Satow

Der für seine Obstsäfte bekannte Ort Satow feiert in diesem Jahr sein 800-jähriges Bestehen. Etwa 7.000 Satower und Gäste sind zum Auftakt der Sommertour von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin gekommen, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern.

Jetzt im Livestream: Auftakt der NDR Sommertour Die NDR Sommertour feiert ihren Auftakt in Satow. Sehen Sie die Party mit Jonas Monar und Michael Schulte in unserem Livestream.

"Alle guten Dinge" gibt es in Satow

Weitere Informationen 04:01 Nordmagazin Jonas Monar: Stargast bei der Sommertour Nordmagazin Jonas Monar kommt auch dieses Jahr wieder als Stargast zur Sommertour von NDR 1 Radio MV. Auf was sich seine Fans freuen können, verrät er im Studio. Video (04:01 min)

Seit der Veröffentlichung seines Debütalbums sind anderthalb Jahre vergangen - mit "Alle guten Dinge" feierte Jonas Monar 2017 seinen Durchbruch. Auf der Bühne in Satow präsentiert er dem Publikum frische, deutschsprachige Musik. Zum Start machte der sympathische Newcomer zunächst dem Publikum ein Kompliment. "Satow, ihr seht toll aus!" Über einhundert Gäste im Publikum hatten sich anlässlich der Stadtwette als Obst verkleidet und damit dafür gesorgt, dass der Satower Karnevalsverein neue Kostüme für die kommende Funkengala anschaffen kann.

Sommerhits bei 24 Grad am Abend

Bei bekannten Ohrwürmern wie "Nirwana" oder "Nie zu Ende" waren im Publikum alle Hände oben. Den Song "Playlist" widmete er den beiden Gewinnerinnen des Meet and Greet. Bei immer noch sommerlich warmen 24 Grad am Abend sah man den einen oder anderen Fächer in der ersten Reihe wedeln.

Michael Schulte lässt Satow nicht allein

Den zweiten Star der Sommertour kennen viele schon von seiner Teilnahme am Eurovision Song Contest 2018 - mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" sang sich Michael Schulte vor einem Jahr in die Herzen der Zuschauer. Zusammen mit Jonas Monar tritt der Singer-Songwriter auf der NDR Sommertour in Satow auf, um den Besuchern vor Ort einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

Michael Schulte singt "You Let Me Walk Alone" Eurovision Song Contest - 12.05.2018 21:00 Uhr Von Buxtehude in die große Welt: Michael Schulte gibt für Deutschland alles bei seinem emotionalen ESC-Finalauftritt von "You Let Me Walk Alone".







4,46 bei 653 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

NDR Partyband sorgt für gute Laune

Glitter und Glamour und funky Sounds gab es mit der zehnköpfigen Band Dirty Royal Orchestra, das mit Hit-Medleys für Feierlaune bei den Besuchern der Sommertour sorgte.

Eine saftige Stadtwette

Die Stadtwette wurde von den Satowern mehr als erfüllt. Da die Gemeinde im ganzen Land für die Obst- und Gemüsesäfte bekannt ist, die dort abgefüllt werden, ging es natürlich auch bei der Wette mit den Frühaufstehern Susanne Grön und Marko Vogt um Saft. Susanne und Marko mussten 50 Einwohner und Einwohnerinnen vor der Bühne versammeln, die sich als Äpfel, Apfelsinen oder auch Himbeeren verkleidet hatten. Gekommen sind über hundert Bananen, Melonen und kleine Erdbeeren, die auch Jonas Monar auf der Bühne verzauberten. Sonntag um 11 Uhr geben Susanne und Marko Saft und Kuchen aus, um ihre Wettschuld zu begleichen.

Kostenloser Shuttle-Service für Sommertour-Gäste

Am Abend der Sommertour stehen den Besuchern zwei zusätzliche Parkplätze zur Verfügung: Einer befindet sich auf einer Wiese am Ortseingang Satow Richtung Heiligenhagen, der andere ist im Gewerbegebiet Satow. Ein Shuttle fährt noch bis 1 Uhr die Haltestelle "Alte Post" an. Ein weiterer Bus fährt noch bis Mitternacht folgende Ortsteile ab Satow Schule an: Hohen Luckow , Groß Bölkow Ausbau, Matersen, Groß Bölkow, Klein Bölkow, Hanstorf, Gorow, Reinshagen, Püschow, Rederank und Satow Schule.

Die zweite Tour startet um 23.30 Uhr an der Haltestelle Schule und fährt Gerdshagen, Rosenhagen, Miekenhagen, Pustohl, Berendshagen und Radegast Neubau an. Fahrgäste aus den Orten Anna Luisenhof, Heiligenhagen und Clausdorf können das Zusatzangebot der Buslinie 102 nutzen. Diese hält beispielsweise 23.45 Uhr von der Haltestelle "Neuer Weg" in Satow.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Frühaufsteher | 23.04.2019 | 05:00 Uhr