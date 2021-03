Glawe zu AstraZeneca: "Sicherheit geht vor Schnelligkeit" Stand: 15.03.2021 17:25 Uhr Die Corona-Impfungen mit AstraZeneca wurden in Deutschland gestoppt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Mecklenburg-Vorpommern bisher gut 19.200 Dosen AstraZeneca verimpft worden.

Impfungen mit dem Vakzin des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca sind in Deutschland vorsorglich ausgesetzt worden. Das Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe halte nach Meldungen von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung weitere Untersuchungen für nötig, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsministerium in Schwerin. Die Entscheidung des Bundes betrifft sowohl Erst- als auch Folgeimpfungen.

Glawe bedauert Stocken der Impfkampagne

In Mecklenburg-Vorpommern werden keine Impftermine mehr vergeben. Das teilte Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Montagnachmittag mit. Bisher wurden landesweit nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gut 19.200 Dosen vom AstraZeneca Impfstoff verwendet. Nebenwirkungen, die nun untersucht werden, wurden laut Gesundheitsministerium im Land bisher aber nicht gemeldet. Glawe bedauert, dass die Impfkampagne nun ins Stocken gerate. AstraZeneca wurde im Land für eine große Impfgruppe eingesetzt - darunter Personen, die nach der Bundesimpfverordnung in die Priorität 2 gehören wie medizinisches Personal, Lehrer und Erzieher.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.03.2021 | 18:00 Uhr