Glawe hofft in MV auf monatlich 400.000 Corona-Impfungen ab März Stand: 05.02.2021 11:24 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern können in den kommenden Wochen rund 140.000 Impfdosen verabreicht werden. Das sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) im Gespräch mit NDR Info. Spätestens ab März strebt er 400.000 Impfungen pro Monat an.

Im Februar stehen laut Glawe etwa 70.000 Impfdosen des Pharmaunternehmens Biontech/Pfizer zur Verfügung. Genauso viele erwartet er vom britisch-schwedischen Konzern AstraZeneca. Damit könne es bei den Impfungen bald mit größerem Tempo vorangehen. Da der Impfstoff von AstraZeneca nur für unter 65-jährige zugelassen ist, sollen mit ihm nun insbesondere Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste im Land versorgt werden.

Hausärzte sollen in Impfkampagne eingebunden werden

Wie Glawe weiter mitteilte, will das Land nun zusätzlich 1.000 Ärzte in die Impfkampagne einbinden. Alle niedergelassenen Mediziner seien angeschrieben worden. Mit ihrer Verstärkung könnten spätestens ab März 400.000 Menschen pro Monat in Mecklenburg-Vorpommern geimpft werden, vorausgesetzt es stehe ausreichend Impfstoff zur Verfügung.

Impfquote liegt derzeit bei 3,7 Pozent

Mehr als 59.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben bisher eine erste Impfung bekommen (3,67 Prozent) - mehr als 19.000 von ihnen auch die notwendige zweite Impfung (1,19 Prozent). Von einer Herden-Immunität sind wir also weit entfernt - die wird bei 60 bis 70 Prozent angekommen.

"Johnson & Johnson" beantragt Notfallzulassung in den USA

Der US-Konzern "Johnson & Johnson" hat für seinen Corona-Impfstoff bei der US-Arzneimittelbehörde eine Notfallzulassung beantragt. Der Impfstoff wurde in Rostock, Hamburg und Berlin getestet. Seit etwa einem halben Jahr läuft die Testphase. Für die Europäische Union soll ein gleicher Antrag in den kommenden Wochen folgen, heißt es vom US-Konzern. Es wäre der erste Impfstoff, der nur einmal gespritzt werden muss. Er könne bei normaler Kühlschranktemperatur aufbewahrt werden. Die Wirksamkeit wird mit maximal 85 Prozent angegeben.

Impfbereitschaft nimmt bundesweit zu

Derweil nimmt bundesweit die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu. Im neuen ARD-Deutschlandtrend gaben 59 Prozent der Bundesbürger an, sich auf jeden Fall impfen lassen zu wollen. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als im Januar. 21 Prozent wollen sich wahrscheinlich nicht oder auf gar keinen Fall immunisieren lassen.

