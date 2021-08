Stand: 09.08.2021 19:28 Uhr Glawe: Auffrischungsimpfungen ab September in MV

Die Bundesländer haben sich nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) auf einen Plan für die Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verständigt. Demnach werden die Länder die Impfangebote ab September einführen. Schon in Kürze sollen Details für die Kamapagne in Mecklenburg-Vorpommern erstellt werden, sagte Glawe im Anschluss an die Gesundheitsministerkonferenz am Montag. Die Gesundheitsminister der Länder sähen mit Sorge, dass die Impfbereitschaft in Deutschland stark nachlasse. Gleichzeitig nähmen die Infektionen mit dem Coronavirus stetig zu. | 09.08.2021 19:27