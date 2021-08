Stand: 10.08.2021 09:39 Uhr Glasow: Strohballen abgebrannt - Polizei sucht Brandstifter

Unbekannte haben am Montagabend zwei Strohmieten bei Glasow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Brand gesteckt. Wie ein Polizeisprecher sagte, lagerten die aufgestapelten Strohballen an der Landesstraße 283, wo sie kurz vor Mitternacht in Flammen aufgingen. Zwischen den beiden Mieten gab es einen Sicherheitsabstand von etwa 20 Metern. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Der reine Sachschaden wurde auf 7500 Euro geschätzt. | 10.08.2021 09:37