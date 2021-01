Stand: 27.01.2021 11:08 Uhr Glasin: Geflügelpest - 7.000 Puten werden gekeult

Im Landkreis Nordwestmecklenburg müssen rund 7.000 Puten getötet werden. In einem Geflügelbetrieb bei Glasin ist die Geflügelpest ausgebrochen. Wie das Virus in den Stall gelangen konnte, ist noch unklar. Für die Region gelten nun spezielle Vorschriften für Geflügelhalter. So dürfen die Tiere beispielsweise keinen Kontakt zu Wildvögeln oder Gewässern haben und sollten in geschlossenen Ställen gehalten werden. | 27.01.2021 11:08