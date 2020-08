Stand: 14.08.2020 11:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Glasin: Auto fährt auf Lkw - Zwei Schwerverletzte auf A20

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 sind in Höhe der Raststätte Fuchsberg bei Glasin (Kreis Nordwestmecklenburg) zwei Männer schwer verletzt worden. Laut Polizei war am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Rostock ein Auto auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Wagen schob sich unter den Auflieger, sodass sowohl der 21-jährige Fahrer als auch der 23-jährige Beifahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrer sagte der Polizei, dass er offenbar eingeschlafen war. | 14.08.2020 11:42