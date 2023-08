Stand: 04.08.2023 06:12 Uhr Glasgow: Lea Friedrich aus Dassow erneut Bahnrad-Weltmeisterin

Bahnradsportlerin Lea Friedrich aus Dassow in Nordwestmecklenburg ist wieder Weltmeisterin. Bei der Bahnradsport-Weltmeisterschaft in Glasgow gewann die 23-Jährige gemeinsam mit Emma Hinze und Anfahrerin Pauline Grabosch das Teamsprint-Finale. Gegen das starke Team aus Großbritannien fuhren die Deutschen nach 45,848 Sekunden ins Ziel, womit sie sie ihren eigenen Weltrekord knackten. Für Lea Friedrich ist der Erfolg in Glasgow bereits die achte Goldmedaille ihrer Karriere. Weitere könnten in der kommenden Woche folgen: Die WM soll noch bis zum 9. August dauern.

