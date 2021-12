Stand: 05.12.2021 13:59 Uhr Handwerker aus MV bei Bundeswettbewerb ausgezeichnet

Junge Handwerker aus Mecklenburg-Vorpommern haben es beim diesjährigen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf's Siegertreppchen geschafft. Erste Bundessieger in ihrem Beruf wurden der Bootsbauer Florian Woll aus Stralsund und Segelmacher Nils Witt aus Greifswald, wie die Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in MV mitteilte. Die Auszeichnungen wurden am Wochenende in Berlin überreicht. Zweiter Bundessieger wurde der Glaser Tim Streichert aus Neubrandenburg. Er habe sogar noch einen dritten Preis in einem weiteren Wettbewerb erhalten. Einen dritten Bundessieg errangen den Angaben zufolge die Orthopädietechnik-Mechanikerin Charis Gerber aus Neubrandenburg und der Hörakustiker Wilhelm Frommholz aus Schwerin. | 05.12.2021 13:59

