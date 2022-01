Stand: 05.01.2022 07:24 Uhr Glätteunfälle in Rostock und im Kreis Rostock

In Rostock und im Landkreis Rostock hat es in den frühen Morgenstunden Glätteunfälle gegeben. Im Rostocker Stadtteil Reutershagen ist laut Polizei ein Auto gegen eine Laterne gefahren. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Zwischen Krakow am See und Bossow ist ein Lkw in den Straßengraben gerutscht. Gegen Mittag soll der 40-Tonner geborgen werden - auf der Landstraße kann es dann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. | 05.01.2022 07:17