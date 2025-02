Giftige PFAS in Meeresschaum: Kühlungsborn besonders betroffen Stand: 04.02.2025 14:22 Uhr Einer Greenpeace-Studie zufolge sind in angespültem Meeresschaum an Nord- und Ostseeküste PFAS-Chemikalien gefunden worden. In Kühlungsborn lagen sie in der höchsten Konzentration vor. PFAS stehen im Verdacht, krebserregend zu sein.

An den Ostseestränden von Mecklenburg-Vorpommern sind besonders hohe Werte einer giftigen Chemikalie nachgewiesen worden. Die Umweltorganisation Greenpeace hatte zwischen November und Januar Schaumproben von Stränden auf der ostfriesischen Insel Norderney, in Schleswig-Holstein auf der Insel Sylt und in Sankt Peter-Ording sowie in Boltenhagen und Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern genommen und auf Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) untersucht. Alle Proben seien mit den Chemikalien belastet gewesen, so das Ergebnis der Studie.

Höchste PFAS-Konzentration in Kühlungsborn, hohe Werte auch in Boltenhagen

Die höchste Konzentration wurde demnach in einer älteren Schaumprobe in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) gefunden - dort lag der Wert bei rund 160.000 Nanogramm pro Liter. In Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) lag der Gesamt-PFAS-Wert bei 20.000 Nanogramm pro Liter.

Extrem langlebig und sich schnell verbreitend

Zum Vergleich: Auf Sylt wurde bei einer Probe eine Konzentration von rund 96.000 Nanogramm pro Liter gemessen, bei einer anderen Probe auf der Insel war der Wert mit 12.000 Nanogramm pro Liter insgesamt am niedrigsten. In Dänemark gibt es laut Greenpeace einen Grenzwert für Badegewässer von 40 Nanogramm pro Liter. In Deutschland soll ab dem kommenden Jahr ein Grenzwert von 100 Nanogramm je Liter für Trinkwasser gelten. Einige PFAS sind laut Bundesumweltministerium extrem langlebig und verteilen sich in der Umwelt in kürzester Zeit besonders über das Wasser.

Greenpeace: Deutschland tut zu wenig

Greenpeace kritisiert, dass in Deutschland nicht genug gegen PFAS unternommen wird. "In Dänemark und den Niederlanden warnen die Behörden vor dem Kontakt mit Meeresschaum und erklären, wie man sich nach einem Strandbesuch dekontaminiert", sagte Julios Kontchou, Ökotoxikologe und Autor der Studie von Greenpeace in einer Mitteilung.

Auch Binnengewässer betroffen: Erhöhte PFAS-Werte vor allem in Fischleber

Auch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV (LUNG) untersucht seit 2014 regelmäßig Fische auf verschiedene PFAS. Proben wurden dabei an Küsten, aber auch an stehenden und fließenden Binnengewässern entnommen. In acht Proben von Muskelgewebe wurden erhöhte Werte nachgewiesen.

18 Proben wiesen erhöhte PFOS-Werte auf. Bei PFOS handelt es sich um Perfluoroctansulfonsäure, die zur Stoffgruppe der PFAS gehört. Besonders in der Fisch-Leber lag sie im Untersuchungszeitraum zwischen 2018 und 2022 in höheren Mengen vor. Die registrierten Werte übersteigen aber laut einem Sprecher des LUNG nicht die Umweltqualitätsnorm der Oberflächengewässerverordnung für PFOS.

Wo sind PFAS enthalten?

PFAS werden wegen ihrer wasser- und fettabweisenden Eigenschaften seit vielen Jahren in zahlreichen Produkten eingesetzt. Unter anderem sind sie enthalten in:

Pfannen, Raclette-Grills, Waffeleisen, Sandwichmakern

Backpapier

Regenjacken

Fotopapieren, Klebeetiketten

Druckfarben und Lacken

Teppichen

Imprägniersprays für Textilien und Schuhe

Warum werden PFAS nicht einfach verboten?

Laut dem LUNG liegt die Reglementierung des Einsatzes von PFAS nicht in den Händen der Bundesländer. Die Beschränkung der gesamten Stoffgruppe in der EU-Chemikalienverordnung REACH sei Teil eines Maßnahmenpakets der Europäischen Chemikalienstrategie.

Ein Verbot für die Verwendung von PFAS ist laut Bundesumweltministerium sehr komplex. Noch gebe es keine offizielle Erfassung aller bundesweiten Schadensfälle. Seit 2023 läuft jedoch ein Beschränkungsverfahren auf europäischer Ebene. Für einige Substanzen gibt es bereits Grenzwerte oder Verbote. Aber auch die die Alternativen, auf die die Unternehmen umsteigen könnten, schätzt das Umweltbundesamt als ähnlich besorgniserregend ein.

