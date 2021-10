Stand: 05.10.2021 06:59 Uhr Gielow: Feuer zerstört Wohnhaus - 300.000 Euro Schaden

Ein Wohnhaus in Gielow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist durch ein Feuer völlig zerstört worden. Zeugen hatten die Flammen in der Nacht zum Dienstag bemerkt und per Notruf gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt, den Schaden bezifferte die Polizei allerdings bereits auf etwa 300.000 Euro. Die drei Bewohner im Alter von 15, 61 und 64 Jahren konnten das Haus unverletzt verlassen. | 05.10.2021 06:57