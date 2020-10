Gewerkschaft ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf Stand: 19.10.2020 05:23 Uhr Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di heute auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Demnach sollen die Beschäftigten der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg, der Stadtverwaltungen Wismar und Grevesmühlen sowie der DRK-Krankenhäuser in Grevesmühlen und Grimmen die Arbeit niederlegen. Für den Morgen wurde ein Demonstrationszug durch Grevesmühlen mit anschließender Kundgebung vor der Kreisverwaltung angekündigt. "Zwei Verhandlungsrunden in Potsdam haben bislang kein Ergebnis gebracht. Die Beschäftigten zeigen nun den Arbeitgebern, dass sie die Forderungen durchsetzen werden", sagte Gewerkschaftssekretärin Anne Claussen. Für viele Mitarbeiter der Krankenhäuser in Grevesmühlen und Grimmen geht es unterdessen darum, überhaupt einen Tarifvertrag zu bekommen.

Nächste Verhandlungsrunde am Mittwoch

Die Gewerkschaften fordern bei den Tarifverhandlungen in Potsdam ein Lohn- und Gehaltsplus in Höhe von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat für Erzieherinnen, Busfahrer, Müllwerker, Rathausmitarbeiter und zahlreiche andere Angestellte. Die kommunalen Arbeitgeber haben für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten zuletzt insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Demnach würden die Einkommen 1. März 2021 um 1,0 Prozent, zum 1. März 2022 um weitere 1,0 Prozent und zum 1. März 2023 um weitere 1,5 Prozent erhöht werden. Die Verhandlungen werden am Mittwoch in Potsdam fortgesetzt.

