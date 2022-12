Stand: 19.12.2022 15:25 Uhr Gewerkschaft: Rügen-Fisch-Mitarbeiter bekommen mehr Geld

Die Beschäftigten von Rügen-Fisch in Sassnitz bekommen nach Gewerkschaftsangaben mehr Geld. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Unternehmensleitung haben sich demnach vor Ablauf des alten Tarifvertrags auf eine Steigerung der Löhne und Gehälter geeinigt, wie die NGG am Montag mitteilte. Rügen-Fisch war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Nach Angaben der Gewerkschaft erhalten die mehr als 240 Mitarbeiter ab 1. Januar im Durchschnitt 10,4 Prozent mehr. Außerdem sei für Januar eine einmalige Nettozahlung von 200 Euro vereinbart worden. Zur Firmengruppe Rügen-Fisch gehören die Marken Rügen-Fisch, Hawesta, Lysell und Ostsee-Fisch. Rügen-Fisch ist nach eigenen Angaben einer der größten Hersteller von Fischkonserven in Deutschland.

