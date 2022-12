Stand: 20.12.2022 13:30 Uhr Gewerkschaft: Nur Niedriglohn für jeder dritten Vollzeitbeschäftigte

In Mecklenburg-Vorpommern bekommen 116.562 Vollzeitbeschäftigte einen Niedriglohn. Damit liegen 32,5 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten beim Einkommen unter der amtlichen Niedriglohnschwelle von derzeit 2.344 Euro brutto im Monat, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Dienstag in Neubrandenburg unter Bezug auf Angaben der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Besonders in Restaurants, Hotels, Bäckereien und Metzgereien würden Menschen häufig für Mini-Löhne arbeiten. Diese Gruppe sei von den aktuellen Preissteigerungen besonders betroffen. Deshalb müssten "Lohn-Täler" angehoben werden, so die NGG. Die Gewerkschaft will im kommenden Jahr ein Lohn-Plus von mindestens zehn Prozent erreichen. Die Einstiegslöhne sollten auf mindestens 13 Euro pro Stunde angehoben werden.

