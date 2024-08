Gewalttat in Rostock: Ukrainer stirbt in Gemeinschaftsunterkunft Stand: 12.08.2024 16:47 Uhr In einer Gemeinschaftsunterkunft in Rostock hat ein Mitarbeiter am Montagmittag einen 46-jährigen Ukrainer schwer verletzt aufgefunden. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Am Montagmittag ist in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rostock ein 46-jähriger Ukrainer schwer verletzt aufgefunden worden. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hatte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Unterkunft den Mann gegen 12.15 Uhr in der Einrichtung gefunden und sofort die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Offenbar Gewalttat

Die Umstände vor Ort deuteten auf einen Tötungsdelikt hin. Mehr könne nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, die gerade am Anfang stünden, nicht öffentlich mitgeteilt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock