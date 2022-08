Getreide aus der Ukraine kommt nach Rostock Stand: 09.08.2022 07:45 Uhr Vom Rostocker Hafen aus soll künftig ukrainisches Getreide in die Welt exportiert werden. Schon seit Wochen arbeiten verschiedene Unternehmen an der Umsetzung des Plans. Der erste Zug ist schon auf dem Weg in die Hansestadt.

Ende dieser Woche, spätestens Anfang kommender Woche soll der erste Zug mit Mais aus der Ukraine in Rostock ankommen. Nach Informationen des NDR folgen diesen Monat noch drei weitere Züge, sodass am Ende der Aktion bis zu 6.000 Tonnen im Rostocker Hafen umgeschlagen werden können. Der Mais soll dann mit Schiffen exportiert werden, vermutlich nach Nordafrika.

Neue Ernte drängt in volle Lager

Nur bei Mais bleibt es aber nicht. Auch anderes Getreide soll mit dem Zug aus der Ukraine in die Hansestadt gebracht werden. Allerdings gibt es offenbar noch größere Probleme bei der Abfertigung an der EU-Außengrenze: In Polen gibt es lange Wartezeiten für Lastwagen, die Getreide anliefern, das dann später auf die Bahn verladen wird. Die Zeit drängt, denn noch lagern wohl mehr als 15 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine - und durch die neue Ernte kommen weitere Millionen Tonnen hinzu.

Ukrainische Exporte wichtig für Weltmarkt

Die ukrainischen Agrarexporte übers Schwarze Meer waren wegen des russischen Angriffskriegs seit Ende Februar blockiert. Nach einem Abkommen vom 22. Juli sind inzwischen wieder erste Schiffe unterwegs. Alternativrouten über Land sollen aber weiter ausgebaut werden. Die Wiederaufnahme der Exporte gilt als wichtig für die Stabilisierung von Lebensmittelpreisen auf dem Weltmarkt. Die Ukraine zählte bislang zu den wichtigsten Getreide-Exporteuren.

