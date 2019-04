Stand: 29.04.2019 06:15 Uhr

Getöteter Rentner in Wittenburg: Prozess beginnt

Vor dem Schweriner Landgericht muss sich ab heute ein junger Mann wegen Mordes an einem Rentner in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verantworten. Der Afghane soll den 85-Jährigen Mitte November vergangenen Jahres getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Heimtücke vor, weil sein Opfer geschlafen habe, als er es tötete.

Angeklagter arbeitete im Haus

Der Flüchtling war bei dem stark pflegebedürftigen Rentner mit Hilfsarbeiten am Haus und auf dem Grundstück beschäftigt. Den Ermittlungen zufolge soll die Tochter des Getöteten den Angeklagten vermittelt haben. Sie habe ihn bei ihrer Arbeit in der Flüchtlingshilfe in Sachsen kennengelernt. Ein weiterer Pflegehelfer, der im Haus des Opfers lebte, soll die Tat über ein bildübertragendes Babyphone beobachtet und die Polizei gerufen haben.

Sieben Verhandlungstage angesetzt

Den mutmaßlichen Täter nahmen die Beamten daraufhin bei Geesthacht (Schleswig-Holstein) fest. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bis Ende Mai sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Neben Zeugen sind auch fünf Sachverständige geladen. So soll ein psychologischer Gutachter den Prozess begleiten, unter anderem, um das genaue Alter des Afghanen zu klären.

Zweifel am Alter des Angeklagten

Laut Personaldokument lag das Alter des Angeklagte bei 20 Jahren. Daran hatte es aber erhebliche Zweifel gegeben. Bei seinem Asylverfahren in Chemnitz hatte der Verdächtige den Ermittlungen zufolge sein Alter mit 24 Jahren angegeben. Eine Altersfeststellung durch einen Gutachter in der Untersuchungshaft ergab laut Staatsanwaltschaft, dass er "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" über 21 Jahre alt ist. Damit wäre eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht nicht mehr möglich.

