Getötete Wölfe: "Die Konflikte nehmen zu" Stand: 30.09.2021 15:33 Uhr Der Fund dreier offenbar erschossener Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern hat die Debatte über den richtigen Umgang mit den streng geschützten Raubtieren neu entfacht. Experten sind sich einig, dass es eines klugen Wolfsmanagements bedarf. Langfristig müsse der Schutzstatus des Wolfes gelockert werden, sagte Prof. Klaus Hackländer von der Deutschen Wildtierstiftung bei NDR MV Live.

In diesem Jahr gehen in Mecklenburg-Vorpommern bereits mehr als 40 Riss-Vorfälle auf das Konto von Wölfen. Mehr als 160 Schafe, Kälber und andere Nutz- und Weidetiere wurden dabei getötet oder verletzt. Die Zahl der Rudel steigt an - 15 sind es derezit im Nordosten. Das Wolfsangriffe rufen immer wieder Nutztierhalter auf den Plan: Neben höheren Entschädigungen und der besseren Förderung von Schutzmaßnahmen wie Spezialzäunen wollen sie auch am Schutzsstatus des Wolfes rütteln. "Wir haben eine steigende Wolfspopulation - und die Konflikte nehmen entsprechend zu", stellte Prof. Hackländer bei NDR MV Live fest.

Hackländer verurteilte die jüngsten Tötungen von drei Wölfen in Mecklenburg-Vorpomemrn genauso wie Volker Böhning vom Landesjagdverband MV. "Das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist ein Verbrechen, das geahndet werden muss", sagte Hackländer. Aber ihm sei auch klar, dass es "in Zukunft noch mehr solcher Vorfälle geben wird." Wer die Tiere erschossen habe, müssten nun die weiteren Ermittlungen klären. Allerdings dürften die betroffenen Nutztierhalter nicht alleine gelassen werden, damit "solche Fälle, wie sie jetzt passiert sind, nicht noch häufiger werden". Konkret gelte es, massiv in den Herdenschutz zu investieren, Landwirte zu unterstützen, sogenannte Problemwölfe zu entnehmen und "langfristig wird sicherlich kein Weg daran vorbei führen, eine entsprechende Quote zu haben, wo man sagt, der Wolf wird wie jedes andere Wildtier auch in Deutschland entsprechend gemanagt und da gehört auch die regelmäßige Entnahme dazu", so Hackländer.

Experten: Auf das Wolfsmanagement kommt es an

Böhning und Hackländer betonten beide, dass es auf den richtigen Umgang mit dem Raubtier ankomme - also auch auf das Wolfsmanagement. Erst jüngst hat das Land den ersten Wolfsmanagementplan des Landes aus dem Jahr 2010 aktualisiert und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Obwohl auch Landwirte, Jäger und Nutztierhalter in die Beratungen miteinbezogen wurden, geht einigen der neue Plan nicht weit genug. Denn der strenge Schutzstatus des Wolfes und das Jagdverbot bestehen weiterhin.

Über den Schutzstatus entscheiden Berlin und Brüssel

Doch eine Aufhebung des Schutzes könne nicht Schwerin, sondern nur in Brüssel und Berlin in die Wege geleitet werden, wie Böning betonte. In der im EU-Recht verankerten FFH-Richtlinie werde der Wolf im Anhang 4 gelistet ist - er steht unter strengem Schutz. Eine Änderung dieses Status könne nur über die Feststellung des sogenannten günstigen Erhaltungszustands erfolgen, so Böhning. "Der günstige Erhaltungszustand ist das Zünglein an der Waage." Wenn dieser erreicht sei, könnte eine Änderung der FFH-Richtlinie beantragt werden. "Daran scheiden sich die Geister: Die einen sagen, er ist erreicht, die anderen sagen, er ist nicht erreicht." Deutschland müsste, um etwas zu ändern, über das Umweltministerium in Berlin einen entsprechenden Antrag auf Änderung stellen, erklärte Böhning. "Das ist bisher nicht geschehen. Und vom Hörensagen wird es in der nächsten Zeit auch wahrscheinlich nicht geschehen", glaubt er. Nach seinem Dafürhalten müsste der Wolf aber vom Anhang 4 in den Anhang 5 überführt werden.

Welche Kriterien werden zugrunde gelegt?

Der Wolfsberater des Landes MV, Norman Stier, verwies darauf, dass zu dieser Frage derzeit ein wissenschaftlicher Diskussionsprozess im Gange sei, bei dem es vor allem um die Kriterien gehe, auf Basis deren ein solcher günstiger Erhaltungszustand erklärt werden könne. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen sei, werde man alles weitere entscheiden können.

