Geteilte Reaktionen auf verlängerten Lockdown in MV Stand: 06.01.2021 13:03 Uhr Nach der Ankündigung des verlängerten Lockdowns zeigen sich der Einzelhandel und die Tourismusbranche besorgt. Zuspruch hingegen kommt von der Ärztekammer des Landes.

Die Läden sind geschlossen und die Kassen sind leer. Einkaufen können wir - zunächst bis Ende Januar - nur Dinge des täglichen Bedarfs. Die Strategie von Bund und Ländern: die hohe Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren, und das Gesundheitswesen vor Überlastung zu schützen. Zuspruch bekommt die Politik von Ärzten und Pflegepersonal. Der Einzelhandel und die Hotel- und Tourismusbranche hingegen schlagen Alarm.

Handelsverband Nord: "Überbrückungshilfen reichen nicht"

Der Handelsverband Nord befürchtet eine Verödung der Innenstädte, weil immer mehr Ladenbesitzer aufgeben müssen. Dabei reiche es nicht, dass die Politik den Händlern Überbrückungshilfen gewähre, sagte Verbandsgeschäftsführer Kay-Uwe Teetz. Denn damit lasse sich nicht einmal komplett die Ladenmiete zahlen, von Personalkosten und laufenden Krediten ganz zu schweigen. Zudem müsse Saisonware vorfinanziert werden. Er befürchtet, dass viele kleinere Geschäfte für immer schließen müssen.

DeHoGa: "Geschäfte bei niedrigeren Inzidenzen öffnen"

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DeHoGa) des Landes sieht in der andauernden Schließung von Unterküften und Restaurants die Existenz vieler Unternehmer bedroht. Präsident Lars Schwarz fordert von der Landesregierung, die vierstufige Corona-Warnampel weiterzuentwickeln, um bei niedrigeren Inzidenzwerten regionale Lockerungen zu ermöglichen. Außerdem müssten die Hilfen für betroffene Unternehmen verstärkt werden. Der Verband hat seine Mitglieder befragt und beziffert den Verlust für die Monate November und Dezember auf rund eine Millarde Euro.

Ärztekammer MV: "Lockdown-Verlängerung ist unausweichlich"

Die Ärztekammer Mecklenburg Vorpommerns begrüßt die Strategie von Bund und Ländern. Nur mit einem konsequenten Lockdown könnten die Neuinfektionen reduziert und vermieden und die Arztpraxen und Krankenhäuser entlastet werden, sagte Vizepräsident Wilfried Schimanke. Ohne Lockdown würden die Corona-Neuinfektionen weiter rasant ansteigen, die Intensivstationen wären überfüllt und dann käme die Triage - das heisst, Ärzte müssten entscheiden, wer überleben kann, darf und soll. Schimanke gibt aber auch zu bedenken, dass die Kinderbetreuung schnell geregelt und gesichert werden müsse, sonst könne das Auswirkungen auf die Personalsituation in den Hausarztpraxen haben.

Schwesig "Inzidenzwert von mehr als 96 muss man sehr ernst nehmen"

Die Kontaktbeschränkungen waren am Dienstag bundesweit bis Ende Januar verschärft worden. Kitas und Grundschulen in MV blieben geöffnet, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach dem Bund-Länder-Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Beratungen seien sehr schwierig gewesen, sagte Schwesig, zum einen, weil die Infektionszahlen weiter hoch seien. Zum anderen hätten Experten auf die Gefahren von Mutationen hingewiesen. Auch wenn die Lage in Mecklenburg-Vorpommern nicht so schwierig sei wie in anderen Bundesländern, müsse man einen Inzidenzwert von mehr als 96 Fällen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen sehr ernst nehmen.

Weitere Informationen Lockdown: Corona-Regeln in MV bis Ende Januar Alles, was Sie über die bis Ende Januar verlängerten Corona-Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern wissen müssen. mehr

Folgende 10 Punkte gelten in Mecklenburg-Vorpommern:

Die bisher gültigen Einschränkungen werden bis zum 31. Januar verlängert.

Die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Der eigene Hausstand darf sich nur noch mit einer weiteren (wechselnden) Person treffen.

Die Betriebskantinen werden geschlossen. Speisen und Getränke dürfen aber mitgenommen werden.

Arbeitgeber werden gebeten, weiterhin großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen.

Ausgangsbeschränkungen gelten bei einem Inzidenzwert von über 200 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. In betroffenen Landkreisen darf man sich nur in einem Radius von 15 Kilometern um die eigene Wohnung bewegen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bisher keine so hohen Inzidenzwerte.

Für die Alten- und Pflegeheime gelten weiterhin Schutzstandards. Es gibt eine ständige Testpflicht für Personal und Bewohner.

Das Robert Koch-Institut soll insbesondere mit den Berichten zu neuen Mutationen die Eigenschaften des Coronavirus besonders prüfen. Die Bundespolizei ist aufgefordert, die Einreisebeschränkungen besonders zu kontrollieren. Es müsse alles dafür getan werden, dass die Mutation nicht in Deutschland eingetragen wird.

Die Produktion von Impfstoff soll beschleunigt werden. Im 2. Quartal 2021 soll deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen. Ab dem 12.1. werden die Impfzentren in MV Schritt für Schritt für Menschen ab 80 Jahren geöffnet, die zu Hause leben. Betroffene werden schriftlich in Briefen informiert.

Kitas und Grundschulen bis zur 6. Klasse bleiben geöffnet. Wenn möglich, sollen die Kinder aber zu Hause betreut werden, die Präsenzpflicht ist aufgehoben. Ab Klasse 7 gibt es Distanzunterricht. Ab kommender Woche dürfen die Abschlussklassen 10 und 12 und die Abschlussjahrgänge der Berufsschulen zurück in den Präsenzunterricht, damit sie sich gut auf ihre Prüfungen vorbereiten können.

Elternteile sollen je zehn zusätzliche Kinder-Krankentage und das entsprechende Kinder-Krankengeld für die Betreuung der Kinder zu Hause bekommen, für Alleinerziehende gelten 20 Tage.

Weitere Informationen Schulen und Kitas in MV: "Wir machen so weiter wie bisher" Trotz der Lockdown-Verschärfung bleibt es in Schulen und Kitas in MV weitgehend bei den geltenden Regeln. Lockerungen gibt es für Abschlussklassen. mehr

Details zu Schulen und Kitas werden am Mittwoch vorgestellt

Details zu den Maßnahmen in Schulen und Kitas werden Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch noch einmal detailliert vorstellen. Unter anderem will die Landesregierung laut Schwesig am 18. Januar entscheiden, ob dort, wo sich der Inzidenzwert unter 50 bewege, Präsenzunterricht möglich ist.

Neue Landesverordnung wird am Freitag verabschiedet

Die beschlossenen Maßnahmen wurden am Mittwoch den Fraktionen vorgelegt. Der Landtag soll am Donnerstag darüber beraten, bevor die Maßnahmen am Freitag in die Landesverordnung eingepflegt und das Dokument verabschiedet wird. Am 25. Januar werden sich Bund und Länder erneut treffen, um zu beraten, wie es am 1. Februar weitergehen soll.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Zulassung für Moderna-Impfstoff empfohlen Die Europäische Arzneimittel-Agentur gibt grünes Licht. Die Zustimmung der EU-Kommission gilt als Formsache. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.01.2021 | 12:00 Uhr