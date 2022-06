Gesundheitswirtschafts-Konferenz in Rostock: Lauterbach erwartet Stand: 16.06.2022 05:24 Uhr Rund 300 Experten wollen an der Branchenkonferenz der Gesundheitswirtschaft in Rostock teilnehmen, darunter Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Eines der großen Themen wird die Aufarbeitung der Corona-Pandemie sein.

Unter dem Motto "#Gesundheit2022: Global. Regional. Individuell." beginnt am Donnerstag die 17. Nationale Branchenkonferenz der Gesundheitswirtschaft in Rostock. Dazu haben sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angesagt. Rund 300 Experten werden erwartet, zusätzlich sind mehrere Hundert Teilnehmer online dabei.

Versorgung der Bevölkerung in Zukunft

Laut Tagungspräsident Marek Zygmunt ist die Aufarbeitung der Corona-Pandemie eines der großen Themen, mit denen sich die Konferenz am Donnerstag und Freitag beschäftigen wird. In der aktuellen ruhigeren Pandemie-Phase müsse die Frage geklärt werden, wie die Versorgung der Bevölkerung in der Zukunft gesichert werden könne.

Von großer Bedeutung für das Land ist die Übergabe des Masterplans Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern 2030 an Schwesig. Der Plan ist die strategische Grundlage zur Fortentwicklung der Branche in MV und wurde unter Koordination des Netzwerks für die Gesundheitswirtschaft BioCon Valley fortgeschrieben.

