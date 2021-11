Gesundheitsministerin Drese zu Corona: "Die Lage ist dramatisch" Stand: 25.11.2021 14:38 Uhr Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern verschärft sich weiter. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sagte, die Situation sei dramatisch. Möglicherweise erreicht das Land schon heute die höchste Warnstufe rot.

Bleibt das Land sieben Tage in dieser höchsten Warnstufe, werden die Maßnahmen noch einmal verschärft - auch Kontaktbeschränkungen sind möglich. Angesprochen auf einen Lockdown, sagte Drese: "Ich kann in dieser aktuellen Pandemie-Lage gar nichts mehr ausschließen. Die Situation ist dramatisch."

Drese geht davon aus, dass Impfpflicht für Pflegebeschäftigte kommt

Noch habe Mecklenburg-Vorpommern aber nicht die schwierige Lage anderer Bundesländer erreicht, so die Ministerin. "Wir müssen die Zeit nutzen." Die SPD-Politikerin zeigte sich zufrieden damit, dass derzeit auf Bundesebene eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen vorbereitet wird. Es stimme sie außerdem positiv, dass derzeit die Zahl der Menschen steige, die zu einer Erstimpfung bereit sind. Drese führt das unter anderem auch darauf zurück, dass in Mecklenburg-Vorpommern nunmehr die sogenannte 2G-plus-Regel gilt.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Merkel will "mehr Beschränkungen von Kontakten“ Sie habe darüber mit ihrem voraussichtlichen Nachfolger Scholz gesprochen, sagte die Kanzlerin. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.11.2021 | 14:00 Uhr