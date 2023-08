Stand: 09.08.2023 13:08 Uhr Gesundheitsausgaben in MV auf neuem Rekordhoch

Die Gesundheitsausgaben in Mecklenburg-Vorpommern sind auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Sie lagen 2021 bei knapp 5.900 Euro pro Person. Das ist laut Statistischem Landesamt im Vergleich zu 2020 eine Steigerung von 6,5 Prozent und liege vor allem an den Folgen der Corona-Pandemie. Insgesamt sind im Nordosten knapp 9,5 Milliarden Euro in die Gesundheitsausgaben geflossen - fast 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes. Der Bundesdurchschnitt liegt bei etwa 13 Prozent. Die Ausgaben steigen bundesweit seit Jahren. Für Mecklenburg-Vorpommern wird verglichen mit 2010 ein Zuwachs von fast 60 Prozent verzeichnet.

