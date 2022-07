Stand: 15.07.2022 17:47 Uhr Gestüt Ganschow feiert letzte Stutenparade des Jahres

Das Gestüt Ganschow (Landkreis Rostock) rechnet auch für die dritte und letzte Stutenparade in diesem Jahr am Sonnabend wieder mit vollen Rängen. Etwa 4.000 Besucher würden erwartet, sagte am Freitag eine Mitarbeiterin des Gestüts. Das abwechslungsreiche Programm umfasse etwa 20 Schaubilder. Dazu zählt auch die nach Gestütsangaben größte Zweispännerquadrille mit insgesamt 32 angespannten Pferden. Als Höhepunkt jeder Veranstaltung gilt der Auftrieb einer freilaufenden Herde. | 15.07.2022 17:47