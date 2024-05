Stand: 20.05.2024 16:15 Uhr Gesetzliche Krankenkassen wollen mehr Geld für Landapotheken

Die gesetzlichen Krankenkassen wollen, dass Apotheken auf dem Land mehr Geld pro abgegebenem Medikament erhalten als Apotheken in der Stadt. Damit könne man die Versorgung in der breiten ländlichen Fläche sichern, so der Kassen-Spitzenverband gegenüber dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. Bisher bekommt jede Apotheke pro abgegebenem Medikament einen festen Betrag von 8,50 Euro. Die Krankenkassen wollen ihn bei Apotheken mit hohen Umsätzen absenken und das eingesparte Geld bei Landapotheken aufschlagen.

