Geschwindigkeit: Polizei in MV kündigt Schwerpunkt-Kontrollen an Stand: 01.11.2023 05:00 Uhr Mit dem Monatswechsel ändert sich auch der Schwerpunkt der themenorientierten Verkehrskontrollen der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Im November achten die Beamten unter anderem besonders auf Geschwindigkeitsverstöße.

Zu schnelles Fahren, aber auch Verstöße im gewerblichen Personen- und Güterverkehr: So lautet der Schwerpunkt der themenorientierten Verkehrskontrollen der Polizei im November in MV. Die Kontrollen sind Teil der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" und werden den gesamten Monat landesweit durchgeführt.

83 Tote im vergangenen Jahr in MV

Die Polizei will mit den Kontrollen auf Hauptunfallursachen aufmerksam machen - im Oktober standen zum Beispiel riskante Überholmanöver im Fokus der Beamten. Das Ziel sei es es, dass die Menschen in MV umsichtiger fahren und es zu weniger Unfällen kommt. Im vergangenen Jahr hat es in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 53.000 Verkehrsunfälle gegeben. Dabei sind 83 Menschen gestorben.

Weitere Informationen Verkehrsunfallstatistik 2022 in MV: 83 tödlich Verunglückte Die Zahl der Verkehrstoten ist im Vergleich zum Vorjahr um 15 gestiegen - fast wieder auf das Niveau der Vor-Corona-Zeit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.10.2023 | 19:00 Uhr